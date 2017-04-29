صحف اسبانية: هذا هو وقت إيسكو في النادي الملكي وقلة الذين يصلون لمستواه

صحيفة "ماركا":

بالنظر لأرقام إيسكو بالليجا، فإن هناك قلة من لاعبي الريال الذين يصلون لأرقامه أو مستواه بالملعب، حيث سدد 21 مرة (14 بين خشبات المرمى.. 10 منها كانت أهداف)، ما يُظهر الفاعلية الكبيرة للاعب

يعيش اللاعب الاسباني ايسكو فترة قد تكون الأفضل في مسيرته الكروية، حيث تحدّثت الصحف الاسبانية عن "تألق لاعب وسط ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة"، مشيرة إلى أنّ هذا هو وقت إيسكو بالنادي الملكي". ولفتت صحيفة "ماركا" المدريدية بأنّ "إيسكو يُسجِّل هدفًا بعد كل تسديدتين له بالليجا.. إنه وقت إيسكو.. لا أحد يشكك في ذلك لا في النادي، ولا اللاعب نفسه، الذي اعترف بذلك بعد مباراة فريقه ضد لاكورونيا الأربعاء الماضي".



إيسكو



وجاء في تقرير الصحيفة الاسبانية الشهيرة أنّه "بالنظر لأرقام إيسكو بالليجا، فإن هناك قلة من لاعبي الريال الذين يصلون لأرقامه أو مستواه بالملعب، حيث سدد 21 مرة (14 بين خشبات المرمى.. 10 منها كانت أهداف)، ما يُظهر الفاعلية الكبيرة للاعب".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه "في قائمة ترتيب هدافي الفريق بالليجا، يتفوق عليه فقط كريستيانو 19 هدفًا، وموراتا 12 هدفًا، حيث 10 أهداف، متفوقًا على كريم بنزيمة، وجاريث بيل". وتطرقت الصحيفة إلى تصريحات زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الذي قال صراحة: "بالطريقة التي يلعب بها إيسكو حاليًا، من الصعب ألا يلعب كل مباراة". وأتمت: "في آخر 10 مباريات لعبها إيسكو أساسيًا مع ريال مدريد، شارك في 12 هدفًا بشكل مباشر (سجل 8، وصنع 4 أهداف)"، كما ورد في تقرير "ماركا" عن ايسكو.