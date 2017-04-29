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فنانين فن عربي هاني متواسي يتألق في مهرجان الفصح الأول في بيت جالا

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هاني متواسي يتألق في بيت جالا
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هاني متواسي يتألق في مهرجان الفصح الأول في بيت جالا

تفاعل الجمهور طوال الحفل مع متواسي خصوصا مع اغنيته الجديدة انت العزابي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-30 07:16:20 A A

أحيا النجم هاني متواسي حفلا فنيا ضمن مهرجان الفصح الأول الذي اقيم في النادي الأرثوذكسي ببيت جالا بمحافظة بيت لحم بحضور عدد كبير من جمهوره.


هاني متواسي 

وتفاعل الجمهور طوال الحفل مع متواسي خصوصا مع اغنيته الجديدة "انت العزابي" التي لاقت نجاحاً كبيراً في الوطن العربي، هذا وقدم هاني مجموعة من أغانيه الخاصة و بعض من الأغاني التراثية بأسلوبه الخاص و المميز.

يذكر أنّ آخر اعمال متواسي كانت أغنية "أول مرة" للراحل عبد الحليم حافظ، والتي فاجأ متواسي جمهور عبد الحليم في طرحها في ذكرى وفاته.

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