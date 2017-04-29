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أخبار محليات إصابة رجل من كابول بجراح خطيرة جراء انقلاب دراجة نارية قرب جسر بنات يعقوب

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الشمال: إصابة رجل جراء انقلاب دراجة نارية
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إصابة رجل من كابول بجراح خطيرة جراء انقلاب دراجة نارية قرب جسر بنات يعقوب

تمّ تقديم الاسعافات الأولية للمصاب ونقله إلى مستشفى رمبام بحالة خطيرة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-29 13:29:20 A A

أصيب رجل في الأربعينات من العمر من بلدة كابول ، ظهر اليوم السبت، جراء حادث طرق ذاتي وقع على شارع 91، شمالي البلاد، حيث انقلبت دراجته النارية قرب جسر بنات يعقوب. هذا، وعلم موقع العرب من الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ:"طاقم الاسعاف التابع للمؤسسة وصل إلى مكان الحادث، وقدّم الاسعافات الأولية للمصاب (43 عامًا) وتمّ نقله إلى مستشفى رمبام بحالة خطيرة، وهو منوّم وموصول بأجهزة التنفس الصناعي"، كما ورد في البيان.


تصوير: شرطة إسرائيل

من جهتها، أوضحت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أنّ:"الحادث وقع، ظهر اليوم السبت، على شارع رقم 91 بين بلدة "چدوت" وجسر "بنات يعقوپ"، حيث انحرف راكب دراجة نارية (48 عامًا) من بلدة كابول عن مساره، مصطدمّا بحاجز امان، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، وقد أحيل للعلاج في المستشفى. هذا،  وتواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، بحسب بيان الشرطة.

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