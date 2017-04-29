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رياضة وشباب رياضة عالمية ديبالا: لست ديل بييرو وأريد أن أكون رمزًا ليوفنتوس

رياضة وشباب

ديبالا: لست ديل بييرو وأريد أن أكون رمزًا ليوفنتوس
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ديبالا: لست ديل بييرو وأريد أن أكون رمزًا ليوفنتوس

باولو ديبالا:

لن أطلب من النادي أبدًا أن أحمل قميص رقم 10 إذا أراد النادي إعطائي هذا الرقم فسنتحدث في ذلك

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-30 12:15:06 A A

أكّد الأرجنتيني باولو ديبالا صانع ألعاب فريق يوفنتوس الإيطالي، أنَّه يفتقد الكثير لكي يكون "ديل بييرو الجديد» في الفريق. وقال ديبالا وفقًا لما نشر في موقع «فوتبول إيطاليا»: «المتابعة على خطاه أمر صعب، سواء داخل الملعب أو خارجه، إنَّه شخص صحيح جدًا، التقيته، أفتقد الكثير لكي أكون مثله، خصوصًا أمام المرمى، من حيث تسجيل الأهداف».


باولو ديبالا

وأضاف جوهرة يوفنتوس، قائلًا: "لن أطلب من النادي أبدًا أن أحمل قميص رقم 10، إذا أراد النادي إعطائي هذا الرقم، فسنتحدث في ذلك، لكن أنا أحترم رقم 21 في يوفنتوس، وأريد ارتداء هذا الرقم". وعن مستقبله مع النادي، أكد ديبالا أنه يريد أن يكون رمزًا للسيدة العجوز.

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