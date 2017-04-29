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رياضة وشباب رياضة عالمية تقارير: كوستا يقترب من الرحيل عن تشيلسي للدوري الصيني

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تقارير: كوستا يقترب من الرحيل للدوري الصيني
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تقارير: كوستا يقترب من الرحيل عن تشيلسي للدوري الصيني

كوستا اجتمع مع خورخي مينديز وكيل أعماله ورجل صيني أمس الجمعة، في اجتماع سري

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 15:07:33 A A

أفادت تقارير صحفية بريطانية، باقتراب الإسباني دييجو كوستا مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف البلوز، بنهاية الموسم الحالي.


دييجو كوستا 
ووفقًا لما ورد عن صحيفة "صن" البريطانية، فإنَّ كوستا اجتمع مع خورخي مينديز وكيل أعماله، ورجل صيني، أمس الجمعة، في اجتماع سري.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة العديد من الأندية الصينية، في التعاقد مع دييجو كوستا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة قد تكون هي الأغلى في تاريخ الدوري الصيني. ويحتل كوستا المركز الرابع في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 19 هدفًا، بفارق 5 أهداف عن روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون.

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