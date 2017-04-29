بأجواء احتفالية: افتتاح المبنى الجديد لثانوية الشبلي أم الغنم

مجلس الشبلي أم الغنم:

رئيس المجلس نعيم شبلي أكد أن التطوير مستمر في القرية، ومجال التربية والتعليم والمدارس بشكل خاص هي أساس بناء المجتمع

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس الشبلي أم الغنم جاء فيه ما يلي: "افتتح يوم الخميس وبأجواء احتفالية المبنى الجديد للمدرسة الثانوية في الشبلي أم الغنم، بقرية عرب الشبلي".



خلال الافتتاح

وأضاف البيان: "رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي، سكرتير المجلس شوكت شبلي، مدير قسم الحسابات عوني شبلي، مهندس المجلس فاتك شبلي وعدد من كبار موظفي المجلس شاركوا بالافتتاح إضافة لمدير المدرسة المربي أسعد شبلي والمديرة جانيت شبلي والمديرة نيروز شبلي والمدير إياد كحيلي. ونيابة عن وزارة المعارف، شارك في الحفل تمير بن موشيه، نائب مدير عام الوزارة، ومدير قسم التطوير فيها".

وتابع البيان: "وقد شارك بالافتتاح أيضًا عدد من رؤساء السلطات المحلية، بينهم منير زبيدات حسين هيب، يوسي دولا، وأيضًا كل من المهندس أشرف طبعوني، والمقاول أسامة كرام، ومن مجلس البطوف غازي فلاح وطلال عفان ومن مجلس عرب العرامشة هشام خير الله والدكتور محمد هيب وآخرين. الحفل تخلل قص الشريط، وكلمات مباركة وفقرات فنية مميزة".

واختتم البيان: "رئيس المجلس نعيم شبلي أكد أن التطوير مستمر في القرية، ومجال التربية والتعليم والمدارس بشكل خاص هي أساس بناء المجتمع لذلك فإن المجلس يضعها على رأس سلم أولوياته" إلى هنا نصّ البيان.