الناصرة: مدرسة بيت الحكمة الثانوية تُحيي ذكرى الإسراء والمعراج

البرنامج تخلل العديد من الفقرات الدينية المميزة والتي اعدت من قبل المعلمة وداد منصور معلمة التربية الاسلامية في المدرسة

عمّمت مدرسة بيت الحكمة الثانوية في الناصرة بيانًا، جاء فيه:"نظمت المدرسة الثانوية "بيت الحكمة" في الناصرة يوم الأربعاء 2017/4/26 احتفالا إيمانيا بذكرى الاسراء والمعراج، تخلل العديد من الفقرات الدينية المميزة والتي اعدت من قبل المعلمة وداد منصور معلمة التربية الاسلامية في المدرسة، وبالتعاون مع الهيئة التدريسية تفاعل الطلاب معها مستقين من خلالها الدروس والعبر".



خلال الفعاليات



وتابع البيان:"استهلت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم موعظة قدمها الأستاذ أحمد أحمد، بعنوان (الإسراء والمعراج دروس وعبر). ثم تلاها وصلة إنشادية بصوت المنشد المبدع المهدي حسام جمعة، والتي نالت إعجاب الحاضرين. ثم ألقت الطالبة ريم عيدي شعر "موكب النور" والذي يلخص أحداث المعجزة. وبعدها قامت المعلمة وداد علي ناصر بإلقاء همسات ايمانية. وفي الختام تمّ تفعيل مسابقة عن الإسراء والمعراج على موقع كاهوت وتوزيع الجوائز على الفائزين وتكريم المنشد المهدي تقديرا لتلبيته دعوة مدرسة بيت الحكمة ، إحياء هذه المناسبة بالفن الاسلامي الهادف"، إلى هنا البيان.