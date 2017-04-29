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فنانين فن عربي نانسي عجرم تحيي حفلا في سوق التنين

فنانين

نانسي عجرم تحيي حفلا في سوق التنين
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نانسي عجرم تحيي حفلا في سوق التنين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-30 10:02:04 A A

التقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بجمهورها الكبير في دبي وذلك في حفل فني ضخم اقيم في سوق التنين ليلة أمس الجمعة، وأطلّت بفستان ناعم قصير باللون الابيض.


نانسي عجرم

اعتلت عجرم المسرح وتألقت بتقديمها باقة منوعة من اغانيها امام الجمهور الذي حضر للاستمتاع بهذه السهرة. وغنت لأول مرة امام الجمهور اغاني البومها الجديد حاسة بيك الذي اطلقته مؤخرًا. وقد تفاعل الحضور مع كيفك بالحب وحاسة بيك وغيرها من الاغاني المميزة التي زينت ألبوم نانسي الجديد.

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