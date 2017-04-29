نقل النجم سمير غانم بحالة حرجة إلى المستشفى

غانم يشارك في مسلسلين من المقرر عرضهما في سباق رمضان المقبل

نُقل الفنان المصري سمري غانم إلى المستشفى بحال صحية حرجة، حيث ترافقه زوجته الفنّانة دلال عبد العزيز. واتصل فنانون كثر للإطمئنان على صحة الكوميديان القدير الراقد في أحد مستشفيات منطقة الدقي حيث يخضع للإشراف الطبي التام، ومن أبرزهم ميرفت امين ورجاء الجداوي.



سمير غانم

يذكر أن غانم يشارك في مسلسلين من المقرر عرضهما في سباق رمضان المقبل، هما "الضايعين" من بطولة ابنته دنيا، وإخراج أحمد الجندي، و"يوميات زوجة مفروسة أوي" من بطولة داليا البحيري وخالد سرحان.