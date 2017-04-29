اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي بالفيديو: ميريام فارس تلهب المسرح برقصها مع أحد المعجبين

فنانين

[X]
ميريام فارس ترقص مع أحد المعجبين
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بالفيديو: ميريام فارس تلهب المسرح برقصها مع أحد المعجبين

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-30 10:02:46 A A

حصدت النجمة اللبنانية ميريام فارس أكثر من 107 آلاف إعجاب من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام أخيرا.

وظهرت فيه وهي ترقص بطريقة طريفة إلى جانب أحد معجبيها. وقد صوّر المقطع أثناء إحياء الفنانة اللبنانية حفلاً في دبي باركس آند ريزورتس حضره الآلاف من محبيها من الكبار والصغار.  

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 علاقة عاطفية تجمع نادين الراسي بطبيب متزوج | [475 قراءة]
2 ليبرمان: لا يوجد أي سبب لأن يكون الطيبي ورائد صلاح | [368 قراءة]
3 الشرطة: اغلاق تام على الضفة والمعابر مع القطاع | [332 قراءة]
4 الحلقة 51 من مسلسل أغنية الحياة مترجمة للعربية | [229 قراءة]
5 انفجارات في القنيطرة السورية بعد غارات اسرائيلية | [214 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 باقة: الاندلس تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج | [0 مشاركة]
4 انقلاب سيارة وسط حي الهدار والتسبب بأزمة مرورية | [0 مشاركة]
5 عبيدة أبو ربيع: الاخاء سيفوز على ب.تل أبيب | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب