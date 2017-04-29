بالفيديو: ميريام فارس تلهب المسرح برقصها مع أحد المعجبين

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حصدت النجمة اللبنانية ميريام فارس أكثر من 107 آلاف إعجاب من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام أخيرا.

وظهرت فيه وهي ترقص بطريقة طريفة إلى جانب أحد معجبيها. وقد صوّر المقطع أثناء إحياء الفنانة اللبنانية حفلاً في دبي باركس آند ريزورتس حضره الآلاف من محبيها من الكبار والصغار.