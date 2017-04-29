نسرين طافش تسجّل أغنية سينجل جديدة

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة لها من داخل الاستوديو حيث تضع صوتها على إحدى أجدد أغنياتها والتي ستطرحها قريبًا كما وعدت جمهورها بعد نجاح فيديو كليبها الأول بشكل كبير.



نسرين طافش

وعلّقت طافش: "من داخل الأستوديو مع المؤلف الموسيقي المبدع فضل سليمان و تسجيل أغنية جديدة من أغاني ألبومي القادم، فضل حصل مؤخرا على جائزة أفضل ملحن للعام في مهرجان الموسيقا العربية وهو صاحب أجمل هيتات لأهم النجوم مثل صابر الرباعي ملحم زين حسين الديك و ناصيف زيتون .. إسم الأغنية نظرة لعيني باللهجة البيضاء وهي من كلمات الصديقة الشاعرة المبدعة و المتميزة حياة إسبر".