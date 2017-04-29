هزة في الوسط الفني: علاقة عاطفية بين الراسي وطبيب متزوج

ترددت أخبار تفيد بأن لطوف هو خطيب الراسي فعلياً الذي تحدثت عنه منذ فترة

شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

إنتشرت صور من حساب مزوّر جمعت الممثلة نادين الراسي ودكتور رائد لطّوف بأوضاع حميمة. واستغرب عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر هذه الصور خصوصاً وان لطوف لديه زوجة وعائلة. أما الراسي فهي امرأة مطلقة ومتحررة وايضا تضع الاولوية لعائلتها.



نادين الراسي ولطوف

وترددت أخبار تفيد بأن لطوف هو خطيب الراسي فعلياً الذي تحدثت عنه منذ فترة. وحتّى اللحظة لم تصرّح نادين الراسي أو لطوف بأيتصريح حول هذا الموضوع.