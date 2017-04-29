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فنانين فن عربي نوال الزغبي ضيفة أولى حلقات برنامج رابعة الزيات الجديد

فنانين

نوال الزغبي في أولى حلقات برنامج رابعة الزيات
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نوال الزغبي ضيفة أولى حلقات برنامج رابعة الزيات الجديد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-30 16:56:56 A A

حلّت الفنانة اللبنانية المتألقة نوال الزغبي ضيفة على برنامج أحلى ناس مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، بفستان باللون الأسود من تصميم زهير مراد، ومكياج رلى رياشي، وتسريحة الشعر كانت لرانزي زغيب، وكشفت عن عدّة جوانب من حياتها.


نوال الزغبي

وأعلنت خلال حديثها أنّ أغلى هدية حصلت عليها فيث حياتها هي أولادها، مشيرةً الى أنّها "لا تريد الرد من أحد، بل هي تأخد قراراتها من دون رد". وكشفت النجمة الذهبية مازحة أنّها كانت تسرق الشوكولاطة في طفولتها، وأشارت خلال حديثها إلى أنّها تخاف من المرض والعمر.

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