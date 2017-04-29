رجل الحوت: طيبته الزائدة تجعله عرضة للخداع ولا يستطيع الاعتماد على نفسه

الحوت شخصية ضعيفة من الناحية العاطفية، ومن سهل جرحه وكسره، ويجب على المرأة أن تحذر كثيرًا عندما تتعامل معه

يتميّز رجل برج الحوت بطيبته، لكنها طيبة زائدة عن الحد ما يجعلها أيضًا من أهم ما يعيبه كرجل، ولذلك من السهل جدًا على أي شخص خداعه، فهو لا يتخيل وجود الكثير من الجوانب السيئة في الآخرين، ويعتمد على طيبتهم مثله.



صورة توضيحية



من عيوب هذا الرجل أيضًا أنّه منعدم الطموح العملي تقريبًا، ولا يرغب في العمل إلا بالقدر الذي يوفر له لقمة عيشه الضرورية، من ناحية أخرى رجل برج الحوت شديد الحساسية والتأثر بالعديد من الأمور التي تحدث من حوله.

الحوت يحتاج الرعاية على الدوام، ولا يستطيع أن يرعى نفسه بنفسه على الإطلاق، أي أنّه رجل لا يستطيع الاعتماد على نفسه على الإطلاق. هو شخصية ضعيفة من الناحية العاطفية، ومن سهل جرحه وكسره، ويجب على المرأة أن تحذر كثيرًا عندما تتعامل مع رجل الحوت، لأنه من الممكن أن يتأذى عاطفيًا من أقل أمر، ولا يمكن بسهولة مصالحته أو إعادته إلى سابق عهده.