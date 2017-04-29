الناصرة: إنطلاق المسيرة التقليديّة بمناسبة الأوّل من أيّار بمشاركة واسعة

برز من بين الحضور شخصيات اجتماعية وسياسية فاعلة من الجبهة والحزب الشيوعي نذكر منهم النائب أيمن عودة والنائب د. يوسف جبارين

إنطلقت، صباح اليوم السبت، في مدينة الناصرة المسيرة التقليديّة بمناسبة الأوّل من ايّار بمشاركة جماهيريّة واسعة، والتي بدأت من شارع توفيق زياد مرورًا بالشارع الرئيسي، على أن تُختتم في ساحة العين ببرنامج فني ملتزم، وتم ذلك بتنظيم الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية والشبيبة الشيوعية في الناصرة.





إنطلاق قعاليات مسيرة الأول من أيّار في النّاصرة

هذا، وتتقدّم المسيرة الحاشدة الأعلام الحمراء وفرق الأوركسترا، وقادة الحزب الشيوعي والجبهة على المستويات المختلفة، من أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محليّة ونقابيّين، نذكر منهم النائب أيمن عودة والنائب د. يوسف جبارين، نبيلة اسبنيولي، منصور دهامشة وغيرهم.