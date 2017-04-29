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أخبار محليات ثلاث إصابات جراء حادث طرق على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين

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سخنين والمنطقة ثلاث إصابات جراء حادث طرق في مدينة سخنين
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ثلاث إصابات جراء حادث طرق على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين

طاقم حيّان قام بتقديم العلاج الأولي لثلاثة مصابين جراء الحادث

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-04-29 10:43:26 A A

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ حادث طرق وقع، صباح اليوم السبت، على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين . هذا، وقد أفادنا مركزحيّان الطبي في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقعنا أنّ "طاقم حيّان قام بتقديم العلاج الأولي لثلاثة مصابين جراء الحادث، وقد وصفت جراحهم جميعًا بالطفيفة وتمّ نقلهم الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، بحسب البيان.


من مكان الحادث

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