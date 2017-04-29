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كوريا الشمالية تتحدى ترامب وتطلق صاروخا باليستيا
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كوريا الشمالية تتحدى ترامب وتطلق صاروخا باليستيا لكن التجربة فشلت

الجيش الكوري الجنوبي:

كوريا الشمالية أطلقت صاروخا مجهول الطراز من موقع بالقرب من بوكتشانغ في بيونغانام - دو (مقاطعة بيونغان الجنوبية) في وقت مبكر من صباح اليوم

يقدر أن التجرية فشلت، حيث انفجر الصاروخ على الأرجح في الجو بعد ثوان من إطلاقه، مشيرة إلى أن سيول تحلل نوع ومسافة تحليق الصاروخ

الرئيس الأميركي دونالد ترامب :

التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية دليل على عدم احترامها لحليفتها الصين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 10:43:18 A A

أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء أنّ "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، صباح السبت بالتوقيت المحلي، من منطقة شمال بيونغ يانغ، إلا أن التجربة الصاروخية فشلت بعيد عملية الإطلاق"، بحسب الأنباء الواردة. وتأتي هذه التجربة الصاروخية مع تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وفي وقت دفعت الولايات المتحدة الامريكية إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على بيونغ يانغ للحد من تهديدها النووي.


مواطنون في سيول يتابعون الأخبار حول اطلاق الصاروخ اليوم

والجدير ذدكره أنّ كوريا الشمالية تسعى إلى تطوير صاروخ بعيد المدى قادر على ضرب الأراضي الأميركية برأس نووي، وأجرت حتى الآن خمس تجارب نووية، اثنتان العام الماضي.

ووفقًا لما ورد في الوكالة الكورية الجنوبية، نقلًا عن بيان صادر عن الجيش الكوري الجنوبي، فإن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا مجهول الطراز من موقع بالقرب من بوكتشانغ في بيونغانام - دو (مقاطعة بيونغان الجنوبية) في وقت مبكر من صباح اليوم". وأضافت "يقدر أن التجرية فشلت، حيث انفجر الصاروخ على الأرجح في الجو بعد ثوان من إطلاقه، مشيرة إلى أن سيول تحلل نوع ومسافة تحليق الصاروخ".

هذا، وعلى جانب آخر أوضح الجيش الأميركي أنّه "تعقب إطلاق صاروخباليستي كوري شمالي، ولكن الصاروخ لم يغادر الأراضي الكورية الشمالية، ولم يشكل تهديدا لأميركا الشمالية". حيث أشار الكوماندر ديف بينهام، المتحدث باسم القيادة الأميركية في المحيط الهادي إلى أنّ "إطلاق الصاروخ جرى في الساعة 10:33 صباحا بتوقيت هاواي (20:33 بتوقيت غرينتش) من مكان قريب من مطار بوكتشانغ.


وتعليقاً على التجربة، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية دليل على عدم احترامها لحليفتها الصين". وكتب ترمب على "تويتر" بعد ساعات من التجربة الفاشلة، أن "كوريا الشمالية لم تحترم رغبات الصين ورئيسها المحترم جدا عندما أطلقت، بعملية غير ناجحة، صاروخا اليوم".


كم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية

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