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رياضة وشباب رياضة عالمية أليجري: كان يجب أن نفوز على أتالانتا لكن الدوري لم ينتهِ بعد!

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أليجري: كان يجب أن نفوز أمام أتالانتا
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أليجري: كان يجب أن نفوز على أتالانتا لكن الدوري لم ينتهِ بعد!

ماسيمليانو أليجري:

سنقيم الأخطاء التي وقعنا فيها وسنعمل على عدم تكرار هذه الأخطاء أمام موناكو الأسبوع المقبل

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-29 13:29:20 A A

عبّر ماسيمليانو أليجري ، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عن استيائه عقب التعادل مع نظيره أتالانتا، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ34، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.


ماسيمليانو أليجري
ونوّه أليجري في تصريحات عقب المباراة: "سنقيم الأخطاء التي وقعنا فيها، وسنعمل على عدم تكرار هذه الأخطاء أمام موناكو الأسبوع المقبل". وأضاف: "كان يجب أن نفوز بهذه المباراة، لكن حصلنا على نقطة مهمة من فريق جيد".

وتابع: "نحن بحاجة إلى الهدوء وعدم اللعب بنفس الطريقة في موناكو، ولكن نقطة في هذه المرحلة من الموسم هو المهم" واختتم تصريحاته قائلاً: "صراع السكوديتو لم ينتهي بعد، ويجب الحصول على 91 نقطة على الأقل".

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