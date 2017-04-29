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ابراج الحوت تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب

ابراج

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الحوت 29.04.2017
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تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب

 الحوت: تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات.

مهنيًا: تطلب مساعدة أحد الزملاء للتدخل وتلطيف الأجواء في العمل بسبب الخلافات الحادة التي حدثت في الآونة الأخيرة.
عاطفيًا: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور في القريب العاجل.
صحيًا: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي.

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نشر: 2017-04-29 08:10:02 A A
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