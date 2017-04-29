تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب
الحوت: تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات.
مهنيًا: تطلب مساعدة أحد الزملاء للتدخل وتلطيف الأجواء في العمل بسبب الخلافات الحادة التي حدثت في الآونة الأخيرة.
عاطفيًا: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور في القريب العاجل.
صحيًا: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي.
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