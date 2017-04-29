جبهة الطيّبة تُحيي الاوّل من أيّار: علينا دعم الأسرى
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شارك العشرات مساء الجمعة في أمسية الاول من ايار- يوم العمال العالمي، الذي اقيم في مقر الجبهة على إسم المرحوم عثمان ابو راس في مدينة الطيبه، والذي ناشد فيه الجميع الى جانب الدفاع عن حقوق العاملين والعاملات دعم الأسرى الامنيين في نضالهم من اجل كسر الحواجز والعوائق التي يواجهونها داخل السجون الأسرائيلية.
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