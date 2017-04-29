اغلاق
اغلاق
أخبار شريط الاخبار جبهة الطيّبة تُحيي الاوّل من أيّار: علينا دعم الأسرى

أخبار

[X]
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

جبهة الطيّبة تُحيي الاوّل من أيّار: علينا دعم الأسرى

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

نشر: 2017-04-29 07:40:15 A A
شارك العشرات مساء الجمعة في أمسية الاول من ايار- يوم العمال العالمي، الذي اقيم في مقر الجبهة على إسم المرحوم عثمان ابو راس في مدينة الطيبه، والذي ناشد فيه الجميع الى جانب الدفاع عن حقوق العاملين والعاملات دعم الأسرى الامنيين في نضالهم من اجل كسر الحواجز والعوائق التي يواجهونها داخل السجون الأسرائيلية.
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مذكرات عشيقة سابقة الحلقة الثامنة كاملة | [647 قراءة]
2 ماوي و الحب الحلقة 24 مترجمة | [453 قراءة]
3 امنحني مشوارا آخر/ يوسف حمدان | [296 قراءة]
4 دالية الكرمل تفجع بوفاة الشابة عيناب حلبي | [230 قراءة]
5 بالفيديو:يهودية تهين السائق المقدسي خالد صيام | [228 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 الأطباء الصغار من الرملة يزورون مستشفى هعيمك | [0 مشاركة]
4 الأسد يصرّح: جبهة النصرة تقف وراء تفجير الحافلات | [0 مشاركة]
5 باقة: الاندلس تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج | [0 مشاركة]
شريط الاخبار
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب