الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وإرتفاع على درجات الحرارة

يوم الأحد 30.04.2017.. يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة وجافاً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

أفاد الرّاصد الجوّي صباح اليوم السبت 29.04.2017 بأن الجو يكون حارًا نسبيًا إلى حار وجافًا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



صورة توضيحية

يوم الأحد 30.04.2017: يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.