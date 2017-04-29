اغلاق
اغلاق
أخبار محليات الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وإرتفاع على درجات الحرارة

أخبار

[X]
حالة الطقس: إرتفاع طفيف على درجات الحرارة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وإرتفاع على درجات الحرارة

يوم الأحد 30.04.2017.. يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة وجافاً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة 

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-29 07:41:44 A A

أفاد الرّاصد الجوّي صباح اليوم السبت 29.04.2017 بأن الجو يكون حارًا نسبيًا إلى حار وجافًا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


صورة توضيحية

يوم الأحد 30.04.2017: يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مذكرات عشيقة سابقة الحلقة الثامنة كاملة | [650 قراءة]
2 ماوي و الحب الحلقة 24 مترجمة | [456 قراءة]
3 امنحني مشوارا آخر/ يوسف حمدان | [296 قراءة]
4 دالية الكرمل تفجع بوفاة الشابة عيناب حلبي | [231 قراءة]
5 بالفيديو:يهودية تهين السائق المقدسي خالد صيام | [230 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 الأطباء الصغار من الرملة يزورون مستشفى هعيمك | [0 مشاركة]
4 باقة: الاندلس تحتفل بذكرى الاسراء والمعراج | [0 مشاركة]
5 النّاصرة: وفاة الحاجة مريم عون الله حمدان | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب