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أتلانتا يعطل قطار يوفنتوس ويجبره على التعادل
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أتلانتا يعطل قطار يوفنتوس ويجبره على التعادل

بهذا التعادل يرفع نادي يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 84 نقطة ليظل على صدارة جدول الترتيب في حين جاء أتلانتا في المركز الخامس برصيد 64 نقطة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2017-04-29 04:11:53 A A

 حقق فريق أتلانتا تعادل مثير أمام يوفنتوس بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب أتليتي أزورو دي إيطاليا لحساب الجولة رقم 34 من منافسات الدوري الإيطالي.

 

أصحاب الأرض نجحوا في التقدم في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول بعدما تلقى أندريا كونتي كرة داخل منطقة الجزاء حولها في شباك جيانلويجي بوفون.الشوط الثاني بدأ بضغط كبير من يوفنتوس ليثمر هذا الضغط عن هدف بعدم أرسل ميراليم بيانيتش كرة عرضية فشل ليوناردو سيبنازولا في إبعادها ليسجل هدفاً في مرماه عن طريق الخطأ.

وفي الدقيقة 83 ومن كرة عرضية جديدة داخل منطقة جزاء أتلانتا تمكن الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس من تسديد الكرة برأسه في شباك أصحاب الأرض.ظن كل من يشاهد اللقاء أن الفوز أصبح قريباً من يوفنتوس لكن استغل أصحاب الأرض خطأ من دفاع اليوفي لتصل الكرة إلى ريمو فريلير الذي حول الكرة في مرمى بوفون.بهذا التعادل يرفع نادي يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 84 نقطة ليظل على صدارة جدول الترتيب في حين جاء أتلانتا في المركز الخامس برصيد 64 نقطة.

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