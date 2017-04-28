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أخبار محليات ⁠⁠⁠معليا: وفاة المربية والناشطة الاجتماعية سميرة مرقص عساف

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⁠⁠⁠معليا: وفاة المربية والناشطة الاجتماعية سميرة مرقص عساف

المرحومة كانت ناشطة اجتماعية بارزة الى جانب كونها مربية واها العديد من المواقف الوطنية بالنضال الميداني وحقوق المرأة

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 22:14:11 A A

توفيت مساء اليوم في قرية معليا المربية والناشطة الاجتماعية والسياسية سميرة مرقص عساف عن عمر يناهز ال58 عاما .وسيتم الاعلان عن موعد الجنازة لاحقا
المرحومة كانت ناشطة اجتماعية بارزة الى جانب كونها مربية واها العديد من المواقف الوطنية بالنضال الميداني وحقوق المرأة .لها الرحمة.

 

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