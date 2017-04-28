الجليل الاعلى معليا: وفاة المربية والناشطة الاجتماعية سميرة
معليا: وفاة المربية والناشطة الاجتماعية سميرة مرقص عساف
المرحومة كانت ناشطة اجتماعية بارزة الى جانب كونها مربية واها العديد من المواقف الوطنية بالنضال الميداني وحقوق المرأة
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توفيت مساء اليوم في قرية معليا المربية والناشطة الاجتماعية والسياسية سميرة مرقص عساف عن عمر يناهز ال58 عاما .وسيتم الاعلان عن موعد الجنازة لاحقا
المرحومة كانت ناشطة اجتماعية بارزة الى جانب كونها مربية واها العديد من المواقف الوطنية بالنضال الميداني وحقوق المرأة .لها الرحمة.
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