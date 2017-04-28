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⁠⁠⁠معليا: وفاة المربية والناشطة الاجتماعية سميرة مرقص عساف

المرحومة كانت ناشطة اجتماعية بارزة الى جانب كونها مربية واها العديد من المواقف الوطنية بالنضال الميداني وحقوق المرأة

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-28 22:14:11 A نشر: 2017-04-28 22:14:11 A