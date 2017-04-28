مشاركة واسعة في حفل ارتقاء مكابي ابناء الرينة للدرجة الثانية

شكرت ادارة الفريق جميع المتبرعين والداعمين

بمشاركة واسعة وحضور مشرف ، احتفل فريق مكابي ابناء الرينة بالصعود للدرجة الثانية في حفل الارتقاء الذي اقيم في قاعة نيو جراند بالاس بحضور مشرف من رجال الاعمال والشخصيات الاجتماعية والرياضية من القرية وخارجها وبمشارك​ة رئيس القائمة المشاركة عضو الكنيست ايمن عودة وادارات فرق ولاعبا اتحاد ابناء سخنين الكابتن خالد خلايلة وحارس المرمى محمود قنديل .

افتتح الاحتفال باستقبال الفريق من لاعبين وادارة ومدرب على انغام الموسيقى، وبعدها انطلق الحفل بعرافة الاذاعي ابن الرينة محمد الشيخ خليل الذي رحب بالحضور ودعا مدير الفريق سعيد بصول ليرحب بالضيوف ويتحدث عن الفريق الذي تأسس هذا العام وفي اول موسم له استطاع الصعود لمستوى الدرجة الثانية في تركيبة محلية وبدون ملعب بيتي .كما وتحدث القائم باعمال رئيس المجلس المحلي خالد جمال طاطور الذي بارك للفريق بمناسبة الصعود واكد انه يعمل جاهدا في المجلس المحلي على مساعدة الفريق والعمل على ترميم الملعب البلدي وتجنيد الميزانيات , كما واكد انه يدعم الفريق على الصعيد الشخصي.



اما نائب رئيس المجلس المحلي عدنان راشد بارك للفريق مؤكدا أهمية الرياضة في الرينة معتبرا ما حققه الفريق في هذا العام هو انجاز , تلاه مدير قسم الرياضة شادي زيدان الذي تحدث عن وظيفته الجديدة في قسم الرياضة منذ مطلع الشهر الحالي مؤكدا انها خطوة لمساعدة الفريق واعادة الرياضة للرينة .كما وتخلل الحفل كلمات عديدة منها للشيخ شادي حشمة وعضو الكنيست ايمن عودة الذي تحدث عن اهمية كرة القدم والرياضة التي توحدة البلدة بعائلاتها واطيافها .



وفي النهاية تم تكريم اللاعبين ورجال الاعمال الذين تبرعوا للفريق بسخاوة الامر الذي اثلج صدر الريناويين , حيث شكرت ادارة الفريق جميع المتبرعين والداعمين , حيث كان هناك تبرعات مشرفة من رجال الاعمال لدعم الرياضة بعد انقطاع 10 سنوات عن القرية .