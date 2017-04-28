اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية مشاركة واسعة في حفل ارتقاء مكابي ابناء الرينة للدرجة الثانية

رياضة وشباب

[X]
الناصرة والقضاء مشاركة واسعة في حفل ارتقاء مكابي ابناء الرينة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مشاركة واسعة في حفل ارتقاء مكابي ابناء الرينة للدرجة الثانية

 شكرت ادارة الفريق جميع المتبرعين والداعمين

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 22:23:40 A A

بمشاركة واسعة وحضور مشرف ، احتفل فريق مكابي ابناء الرينة بالصعود للدرجة الثانية في حفل الارتقاء الذي اقيم في قاعة نيو جراند بالاس بحضور مشرف من رجال الاعمال والشخصيات الاجتماعية والرياضية من القرية وخارجها وبمشارك​ة رئيس القائمة المشاركة عضو الكنيست ايمن عودة وادارات فرق ولاعبا اتحاد ابناء سخنين الكابتن خالد خلايلة وحارس المرمى محمود قنديل .

 

افتتح الاحتفال باستقبال الفريق من لاعبين وادارة ومدرب على انغام الموسيقى،  وبعدها انطلق الحفل بعرافة الاذاعي ابن الرينة محمد الشيخ خليل الذي رحب بالحضور ودعا مدير الفريق سعيد بصول ليرحب بالضيوف ويتحدث عن الفريق الذي تأسس هذا العام وفي اول موسم له استطاع الصعود لمستوى الدرجة الثانية في تركيبة محلية وبدون ملعب بيتي .كما وتحدث القائم باعمال رئيس المجلس المحلي خالد جمال طاطور الذي بارك للفريق بمناسبة الصعود واكد انه يعمل جاهدا في المجلس المحلي على مساعدة الفريق والعمل على ترميم الملعب البلدي وتجنيد الميزانيات , كما واكد انه يدعم الفريق على الصعيد الشخصي.


اما نائب رئيس المجلس المحلي عدنان راشد بارك للفريق مؤكدا أهمية الرياضة في الرينة معتبرا ما حققه الفريق في هذا العام هو انجاز , تلاه مدير قسم الرياضة شادي زيدان الذي تحدث عن وظيفته الجديدة في قسم الرياضة منذ مطلع الشهر الحالي مؤكدا انها خطوة لمساعدة الفريق واعادة الرياضة للرينة .كما وتخلل الحفل كلمات عديدة منها للشيخ شادي حشمة وعضو الكنيست ايمن عودة الذي تحدث عن اهمية كرة القدم والرياضة التي توحدة البلدة بعائلاتها واطيافها .

وفي النهاية تم تكريم اللاعبين ورجال الاعمال الذين تبرعوا للفريق بسخاوة الامر الذي اثلج صدر الريناويين , حيث شكرت ادارة الفريق جميع المتبرعين والداعمين , حيث كان هناك تبرعات مشرفة من رجال الاعمال لدعم الرياضة بعد انقطاع 10 سنوات عن القرية .

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 شفاعمرو: الشرطة تحقق مع الحاضنات | [368 قراءة]
2 مذكرات عشيقة سابقة الحلقة الثامنة كاملة | [315 قراءة]
3 التعادل السلبي يحسم ديربي مانشستر بين السيتي واليونايتد | [173 قراءة]
4 خاميس يبلغ مورينيو برغبته في الانتقال إلى مانشستر | [172 قراءة]
5 امنحني مشوارا آخر/ يوسف حمدان | [159 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 الأطباء الصغار من الرملة يزورون مستشفى هعيمك | [0 مشاركة]
4 كفرمندا: شجار بالمفرقعات بين عشرات الشبان | [0 مشاركة]
5 جسر الزرقاء: إصابة شابين إثر تعرّضهما لاطلاق نار | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب