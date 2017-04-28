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أخبار محليات مجد الكروم: وقفة تضامنيّة مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

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الشاغور مجد الكروم: وقفة تضامنيّة مع الأسرى الفلسطينيين
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مجد الكروم: وقفة تضامنيّة مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام

المشاركون نددوا في الوقفة التضامنية بسياسة القمع التي تنتهجها السلطات تجاه الأسرى في السجون

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-28 21:08:01 A A

بدعوة من اللجنة الشعبية في مجد الكروم شارك العشرات من كافة الاحزاب والقوى السياسية في القرية بوقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة على دوار الزيتونة.


صور خلال الوقفة التضامنيّة

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني ولافتات تضامنية مع الأسرى كتب عليها "الأمعاء الخاوية تكسر قيد المحتل "و "الأسرى قلب القضية النابض" و "الجوع ولا المذلة " بالإضافة إلى شعارات أخرى. المشاركون نددوا في الوقفة التضامنية بسياسة القمع التي تنتهجها السلطات تجاه الأسرى في السجون.

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