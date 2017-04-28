الناصرة: معرض وأمسية التعليم العالي في مدرسة راهبات ماريوسف

ضم المعرض العديد المؤسسات الأكاديمية، كليات، وجامعات داخل وخارج البلاد، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية المعترف بها

أقيم بعد ظهر الجمعة ، معرض وأمسية التعليم العالي في مدرسة راهبات ماريوسف في مدينة الناصرة، بمبادرة من المدرسة ورابطة الخريجين فيها، وذلك بحضور طلاب المرحلة الثانوية وذويهم للإطلاع على برامج التعليم العالي العديدة والتي من خلالها ستفتح الأفاق أمام الطلاب لإختيار موضوع أكاديمي بالشكل الصحيح والذي يتماشى مع ميول كل طالب، بعد إنهاء المرحلة الثانوية.





ضم المعرض العديد المؤسسات الأكاديمية، كليات، وجامعات داخل وخارج البلاد، وممثلين عن الجامعات الفلسطينية المعترف بها، وتم تقسيم المؤسسات على أكشاك مختلفة في ساحة المدرسة، وقام الطلاب بالتجول بين الأكشاك والإستماع الى المواضيع المختلفة عن طريق مندوبي الجامعات وهم طلاب أكاديميين يدرسون في تلك المؤسسات.بعد ذلك تم إفتتاح الأمسية في قاعة الأوديتوريوم بكلمة ترحيبية من مدير المدرسة د. رياضة كامل، وبعدها كانت هنالك الكثير من العروض الفنية المميزة، بالإضافة لعرض مسرحية "سلالم" إخراج البروفيسور رياض أغبارية كما وشملت الأمسية تكريم بعض الشخصيات.