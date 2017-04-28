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رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل كفركنا يبقى في الاولى ومكابي الدالية سيخوض مباراة الاختبار

رياضة وشباب

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الناصرة والقضاء هبوعيل كفركنا يبقى في الاولى
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هبوعيل كفركنا يبقى في الاولى ومكابي الدالية سيخوض مباراة الاختبار

مكابي الدالية حاول تحقيق الفوز والبقاء في الاولى لكن دفاع كفركنا أبعد جميع الكرات

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من: سليمان حلبي - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-28 21:08:03 A A

إنتهى لقاء الصراع على البقاء في الدرجة الاولى والذي جمع فريق مكابي دالية الكرمل وفريق هبوعيل كفركنا على ملعب دالية الكرمل بالتعادل السلبي، والذي أبقى فريق هبوعيل كفركنا في الاولى بينما بعث بفريق مكابي دالية الكرمل ليخوض مباراة الاختبار الاسبوع القادم امام هبوعيل زلفة من الدرجة الثانية.



هبوعيل كفركنا والذي يدرّبه فايد حسون إبن دالية الكرمل والذي يلعب بصفوفه عدد من اللاعبين من الدالية وصل الى هذه المباراة وبحث عن الخروج من هذه المباراة بسلام ومن ناحية اخرى الانظار توجهت نحو ما يدور على ملعب كفركنا. كلما تقدمت عقارب الساعة كان واضحًا أن التعادل يكفي هبوعيل كفركنا للبقاء مما جعله يسيطر على وسط الملعب ويخرج لهجمات سريعة.

مكابي الدالية حاول تحقيق الفوز والبقاء في الاولى لكن دفاع كفركنا أبعد جميع الكرات، وكان فريق الدالية قريبًا من التسجيل لكن عندما عرقل حسيب ابو ركن لاعب الدالية داخل منطقة الجزاء لم يصفر الحكم ولم يحتسبها لتضيع فرصة أكيدة للتسجيل.

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