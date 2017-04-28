هبوعيل الطيرة يضمن بقاءه في الدرجة الاولى وهبوط مكابي كفركنا الى الثانية

ضمن هبوعيل الطيرة بقاءه في دوري الدرجة الاولى وذلك بعد تغلبه في المباراة الحاسمة ، بعد ظهر اليوم الجمعة ، على فريق مكابي كفركنا ، بالنتيجة 4-0 . واما الفريق الخاسر مكابي كفركنا ، فقد هبط الى دوري الدرجة الثانية . الشوط الاول من المباراة انتهى بتفوق الطيرة 2-0 .وخلال الشوط الثاني اضافت الطيرة هدفين اخرين ، لتشتغل المدرجات فرحا بهذا البقاء والفوز الكبير .