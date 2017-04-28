فوز الاخاء الناصرة على هبوعيل بيتح تكفا

شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

فاز فريق مكابي الاخاء الناصرة على ضيفه فريق هبوعيل بيتح تكفا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي في دوري الدرجة الممتازة. وغاب الكابتن أمجد سليمان واللاعب متعدد الوظائف عبيدة أبو ربيع عن تشكيلة النصراويين، ليواصل المدرب أدهم هادية توفير فرص لعب للناشئين.