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رياضة وشباب رياضة محلية فوز الاخاء الناصرة على هبوعيل بيتح تكفا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة

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الناصرة والقضاء فوز الاخاء الناصرة على هبوعيل بيتح تكفا
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فوز الاخاء الناصرة على هبوعيل بيتح تكفا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة

جاءت المباراة سريعة بين الطرفين، حيث شاهدنا لعبا مفتوحا منهما، مما أنتج كمية كبيرة من الأهداف

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-28 19:04:15 A A

فاز فريق مكابي الاخاء الناصرة على ضيفه فريق هبوعيل بيتح تكفا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي في دوري الدرجة الممتازة. وغاب الكابتن أمجد سليمان واللاعب متعدد الوظائف عبيدة أبو ربيع عن تشكيلة النصراويين، ليواصل المدرب أدهم هادية توفير فرص لعب للناشئين.


خلال المباراة

وجاءت المباراة سريعة بين الطرفين، حيث شاهدنا لعبا مفتوحا منهما، مما أنتج كمية كبيرة من الأهداف. وبادر أور باروخ الى فتح باب التسجيل بعد ربع ساعة بتسديدة رأسية. وبنفس التسديدة عادله يايا بيتي للفريق النصراوي في الدقيقة الرابعة والعشرين، وهكذا انتهى الشوط الأول.

وافتتح الفريق الضيف الشوط الثاني بصورة كاسحة، حيث سجل هدفين خلال أربع دقائق عن طريق سامويل جيلمور (50) وجابيك كانيكوبيسكي (54)، الا أن تلامذة المدرب أدهم هادية صحوا من سباتهم بسرعة البرق، لينجح صفوان الحلو الفعال بتقليص النتيجة في الدقيقة الثامنة والخمسين. تلاه المتألق علاء بكر بهدف التعادل في الدقيقة التاسعة والستين. وأبى علاء بكر أن تنتهي المباراة بالتعادل، ليسجل هدف الفوز في الدقيقة الثالثة والثمانين.

 

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