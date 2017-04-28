نادي كفرقاسم يضمن موقعه في إختبارات الصعود بفوزه على هود هشارون 4-1

أنهى نادي كفرقاسم الدوري في المرتبة الخامسة، ليقابل سكتسيا نس تسيونا في الأسبوع المقبل

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ضمن النادي الرياضي كفرقاسم موقعه في اختبارات الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة الممتازة، وذلك بعد فوزه الخارجي على فريق هبوعيل هود هشارون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية.

وأنهى نادي كفرقاسم الدوري في المرتبة الخامسة، ليقابل سكتسيا نس تسيونا في الأسبوع المقبل. وسجل أهداف القسماوين: ران بن شمعون (2) ويوني رفيفو روعي هراري.