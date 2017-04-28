اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية نادي كفرقاسم يضمن موقعه في إختبارات الصعود بفوزه على هود هشارون 4-1

رياضة وشباب

[X]
المثلث الجنوبي نادي كفرقاسم يضمن موقعه في إختبارات الصعود
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

نادي كفرقاسم يضمن موقعه في إختبارات الصعود بفوزه على هود هشارون 4-1

أنهى نادي كفرقاسم الدوري في المرتبة الخامسة، ليقابل سكتسيا نس تسيونا في الأسبوع المقبل

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
من: حجاح رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 19:04:15 A A

ضمن النادي الرياضي كفرقاسم موقعه في اختبارات الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة الممتازة، وذلك بعد فوزه الخارجي على فريق هبوعيل هود هشارون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والأخير في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية.

وأنهى نادي كفرقاسم الدوري في المرتبة الخامسة، ليقابل سكتسيا نس تسيونا في الأسبوع المقبل. وسجل أهداف القسماوين: ران بن شمعون (2) ويوني رفيفو روعي هراري.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 44 من مسلسل الغرفة 309 مترجمة | [718 قراءة]
2 الحلقة الرابعة من مسلسل العهد مترجمة | [535 قراءة]
3 التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي | [332 قراءة]
4 شفاعمرو: الشرطة تحقق مع الحاضنات | [327 قراءة]
5 هبوعيل ابناء زلفة يفوز على ابناء مجد الكروم | [267 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 الأطباء الصغار من الرملة يزورون مستشفى هعيمك | [0 مشاركة]
4 الطيبي يستجوب وزير الأمن الداخلي | [0 مشاركة]
5 الجيش الاسرائيلي: لن نحتمل أي محاولة لخرق سيادتنا | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب