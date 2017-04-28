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تعادل شباب اللد في بيته أمام هبوعيل كتمون بهدف لكل منهما

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تعادل شباب اللد في بيته أمام هبوعيل كتمون
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تعادل شباب اللد في بيته أمام هبوعيل كتمون بهدف لكل منهما

سجل نيفالدو هدف التقدم للضيوف من القدس في الدقيقة الثامنة. وبعد ست دقائق نجح وائل مريسات بادراك هدف التعادل

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-28 19:04:15 A A

آلت المباراة بين فريقي هبوعيل شباب اللد وهبوعيل كتمون الى التعادل بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين لفرق البلي أوف العلوي في دوري الدرجة الممتازة.


وائل مريسات

وسجل نيفالدو هدف التقدم للضيوف من القدس في الدقيقة الثامنة. وبعد ست دقائق نجح وائل مريسات بادراك هدف التعادل. ورغم محاولات الطرفين لحسم اللقاء لاحقا، فان جميعها باءت بالفشل.

 

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