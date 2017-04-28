سخنين: العشرات في وقفة احتجاجية تضامنًا مع إضراب الحرية والكرامة

أكثر من 1500 أسير بقيادة القائد مروان البرغوثي أعلنوا اضرابًا مفتوحا عن الطعام قبل 12 يومًا

بمشاركة العشرات تم مساء اليوم الجمعة تنظيم وقفة احتجاجية تضامنًا مع الأسرى المضربين في السجون الاسرائيلية التي دعت إليها اللجان الشعبية في منطقة البطوف.



من التظاهرة

هذا ويشار إلى أنّ أكثر من 1500 أسير بقيادة القائد مروان البرغوثي قد أعلنوا اضرابًا مفتوحا عن الطعام قبل 12 يومًا تحت عنوان "الحرية والكرامة" في كافة السجون الاسرائيلية، حيث قام الأسرى بإخراج المواد الغذائية وأعلنوا بدء الاضراب المفتوح عن الطعام بعد أن حلقوا رؤوسهم في سجون أشكلون، نفحة، ريمون، هداريم، وجلبوع، وبئر السبع.