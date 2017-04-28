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أخبار محليات سخنين: العشرات في وقفة احتجاجية تضامنًا مع إضراب الحرية والكرامة

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سخنين والمنطقة سخنين: وقفة احتجاجية تضامنًا مع الأسرى
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سخنين: العشرات في وقفة احتجاجية تضامنًا مع إضراب الحرية والكرامة

أكثر من 1500 أسير بقيادة القائد مروان البرغوثي أعلنوا اضرابًا مفتوحا عن الطعام قبل 12 يومًا 

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-28 18:15:41 A A

بمشاركة العشرات تم مساء اليوم الجمعة تنظيم وقفة احتجاجية تضامنًا مع الأسرى المضربين في السجون الاسرائيلية التي دعت إليها اللجان الشعبية في منطقة البطوف. 


من التظاهرة

هذا ويشار إلى أنّ أكثر من 1500 أسير بقيادة القائد مروان البرغوثي قد أعلنوا اضرابًا مفتوحا عن الطعام قبل 12 يومًا تحت عنوان "الحرية والكرامة" في كافة السجون الاسرائيلية، حيث قام الأسرى بإخراج المواد الغذائية وأعلنوا بدء الاضراب المفتوح عن الطعام بعد أن حلقوا رؤوسهم في سجون أشكلون، نفحة، ريمون، هداريم، وجلبوع، وبئر السبع.

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