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تظاهرة رفع شعارات في الناصرة نصرة للأسرى: الجوع والكرامة لا الركوع والخنوغ

عضو الكنيست حنين زعبي:

هذه وقفة تضامنية مع الحركة الاسيرة واضراب الأسرى ونحن نعرف أن نضال الأسرى هو جزء من نضال شعبنا ولأننا نحتاج هذا النفس

اسرائيل تعمل كل ما بوسعها لكي تخمد هذا النضال الذي تعتبره بؤرة تمرد، لكن تحصين النضال هو ضمان لانتصار الاسرى

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..

من: تامر أيوب - موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-28 17:53:27 A نشر: 2017-04-28 17:53:27 A