تظاهرة رفع شعارات في الناصرة نصرة للأسرى: الجوع والكرامة لا الركوع والخنوغ
عضو الكنيست حنين زعبي:
هذه وقفة تضامنية مع الحركة الاسيرة واضراب الأسرى ونحن نعرف أن نضال الأسرى هو جزء من نضال شعبنا ولأننا نحتاج هذا النفس
اسرائيل تعمل كل ما بوسعها لكي تخمد هذا النضال الذي تعتبره بؤرة تمرد، لكن تحصين النضال هو ضمان لانتصار الاسرى
تظاهر العشرات من مواطني الناصرة عند دوار البيج عصر اليوم رافعين شعارات تطالب بنصرة الأسرى في معركة الامعاء الخاوية حيث أعلن قرابة الـ1500 أسير الاضراب عن الطعام في معركة أطلق عليها اسم معركة الكرامة بقيادة الأسير مروان البرغوثي.
خلال المظاهرة
وقالت عضو الكنيست حنين زعبي: "هذه وقفة تضامنية مع الحركة الاسيرة واضراب الأسرى ونحن نعرف أن نضال الأسرى هو جزء من نضال شعبنا ولأننا نحتاج هذا النفس، الهدوء والاحباط جراء الهجمة الاسرائيلية تحتاج الى نفس الاسرى فهم يحتاجون الى تضامننا.واسرائيل تعمل كل ما بوسعها لكي تخمد هذا النضال الذي تعتبره بؤرة تمرد، لكن تحصين النضال هو ضمان لانتصار الاسرى. نحن نريد انضمام المزيد من الأسرى لأن الاضراب هو من أجل حقوق وانهاء العزل والاعتقالات الادارية".
عضو الكنيست حنين زعبي