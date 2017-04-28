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أخبار محليات أم الفحم: العشرات يتظاهرون على مدخل المدينة تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام

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وادي عارة أم الفحم: تظاهر العشرات لأجل الأسرى
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أم الفحم: العشرات يتظاهرون على مدخل المدينة تضامنًا مع الأسرى المضربين عن الطعام

يحمل المشاركون في الوقفة التضامنية الاعلام الفلسطينية وصور الأسرى واللافتات المنددة بسياسة سلطة السجون

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من: ابراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-28 17:53:27 A A

تظاهر العشرات من أهالي مدينة أم الفحم وبلدات وادي عارة عند مدخل مدينة أم الفحم على شارع 65 وادي عارة، هذا وتأتي هذه الوقفة التضامنية تلبية لنداء اللجنة الشعبية في أم الفحم نصرة لأسرى الحرية والذين أعلنوا الإضراب المفتوح منذ أسبوعين.


خلال الوقفة

هذا وحمل المشاركون في الوقفة التضامنية الاعلام الفلسطينية وصور الأسرى واللافتات المنددة بسياسة سلطة السجون والمؤسسة الاسرائيلية بحق الأسرى. 

هذا وقد أكد المشاركون في الوقفة دعمهم في نصرة الأسرى في معركتهم الصادقة مؤكدين أنّ: "التضامن مع أسرى الحرية لا بد أن ينتصر بمعنىويّاتهم وإرادتهم القويّة" على حد تعبيرهم.

 

 

 

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