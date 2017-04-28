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أخبار محليات إصابة سيدة (39 عامًا) خلال شجار في مدينة سخنين

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سخنين والمنطقة إصابة سيدة خلال شجار في مدينة سخنين
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إصابة سيدة (39 عامًا) خلال شجار في مدينة سخنين

حيان:

تمّ تقديم الإسعافات الاولية للمصابة ومن ثمّ تمّت إحالتها لاستكمال العلاج في مستشفى نهاريا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 17:53:27 A A

أفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أنّه: "نشب شجار في مدينة سخنين، ما أسفر عن إصابة امرأة البالغة من العمر 39 عامًا، والتي وصفت إصابتها بالطفيفة، في القسم العلوي من جسمها، وتمّ تقديم الإسعافات الاولية للمصابة ومن ثمّ تمّت إحالتها لاستكمال العلاج في مستشفى نهاريا" وفقًا للبيان.


تصوير مركز حيان

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