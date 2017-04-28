إصابة سيدة (39 عامًا) خلال شجار في مدينة سخنين

حيان:

تمّ تقديم الإسعافات الاولية للمصابة ومن ثمّ تمّت إحالتها لاستكمال العلاج في مستشفى نهاريا

أفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أنّه: "نشب شجار في مدينة سخنين، ما أسفر عن إصابة امرأة البالغة من العمر 39 عامًا، والتي وصفت إصابتها بالطفيفة، في القسم العلوي من جسمها، وتمّ تقديم الإسعافات الاولية للمصابة ومن ثمّ تمّت إحالتها لاستكمال العلاج في مستشفى نهاريا" وفقًا للبيان.



تصوير مركز حيان