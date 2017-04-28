اصابة متوسطة لشاب إثر سقوط سيارته عن ارتفاع 5 أمتار الى حظيرة أغنام في الكعبية

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقاموا بانقاذ شاب (20 عاما) وتم نقله بحالة متوسطة الى رمبام

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الجمعة أنه "عند الساعة 16:15 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول سقوط سيارة وانقلابها من ارتفاع 5 أمتار من شارع الى داخل حظيرة أغنام في الكعبية طباش، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقاموا بانقاذ شاب (20 عاما) وتم نقله بحالة متوسطة الى رمبام لاستكمال العلاج وهو يعاني من اصابات في جميع أنحاء جسمه"، وفقا للبيان.



صور من المكان- تصوير: نجمة داوود الحمراء



وأفاد كايد ظاهر المتحدث والمنسق الاعلامي لسلطة الاطفاء والانقاذ للوسط العربي في بيانه اليوم الجمعة أن "حادث طرق ذاتي وقع إثر انقلاب سيارة في كعبية طباش حيث هرعت طواقم الاطفاء والانقاذ من محطة الناصرة وقامت بانقاذ عالق"، وفقا للبيان.