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أخبار محليات اصابة متوسطة لسائق تراكتورون في حادث ذاتي في دير الأسد

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الشاغور اصابة سائق تراكتورون في حادث في دير الأسد
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اصابة متوسطة لسائق تراكتورون في حادث ذاتي في دير الأسد

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 16:18:54 A A

وصل الى موقع العرب بيان من طاقم حيان، جاء فيه: "طاقم حيان للعلاج المكثف يقدم العلاج لشاب سائق تراكترون يبلغ من العمر 18 عاما اثر تعرضه لحادث طرق ذاتي على شارع دير الاسد الرئيسي، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، بعد تقديم العلاج الاولي تم نقله الى مسشتفى نهاريا لاستكمال العلاج بحالة مستقرة"، وفقا للبيان.


 

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