اصابة متوسطة لسائق تراكتورون في حادث ذاتي في دير الأسد

وصل الى موقع العرب بيان من طاقم حيان، جاء فيه: "طاقم حيان للعلاج المكثف يقدم العلاج لشاب سائق تراكترون يبلغ من العمر 18 عاما اثر تعرضه لحادث طرق ذاتي على شارع دير الاسد الرئيسي، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، بعد تقديم العلاج الاولي تم نقله الى مسشتفى نهاريا لاستكمال العلاج بحالة مستقرة"، وفقا للبيان.



