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أخبار محاكم وجنائيات معبر قلنديا: توقيف فلسطينية بعد ضبط سكينين داخل حقيبتها

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الضفة الغربية معبر قلنديا وسكينين داخل حقيبة فلسطينية
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معبر قلنديا: توقيف فلسطينية بعد ضبط سكينين داخل حقيبتها

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم توقيف المشتبهة وتحويلها للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات وبما يتضمن الخلفية التي لم يجزم بخصوصها بعد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 16:10:41 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "عصر اليوم الجمعة في شمال القدس الى معبر قلنديا وصلت شابة فلسطينية من منطقة بير نبالا قاصدة دخول القدس وخلال تفتيشها عند نقطة الفحوصات هناك تم ضبط سكينين داخل حقيبتها والى ذلك تم توقيف المشتبهة وتحويلها للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات وبما يتضمن الخلفية التي لم يجزم بخصوصها بعد"، وفقا للبيان.


تصوير: الشرطة

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