قريبًا: جهاز Galaxy Note 7 بوحدات مجددة

إطلاق الوحدات المجددة من Galaxy Note 7 هي جزء من خطة سامسونج

أكدت شركة سامسونج أنها ستقوم بإعادة Galaxy Note 7 إلى بعض الأسواق في جميع أنحاء العالم على شكل وحدات خاضعة للتجديد. كما أن لدى شركة سامسونج حاليا الملايين من الوحدات غير المستخدمة من الهاتف Galaxy Note 7 والتي قامت بسحبها من السوق في العام الماضي. ويشير تقرير جديد إلى أن شركة سامسونج ستبدأ بإصدار الوحدات الخاضعة للتجديد من Galaxy Note 7 في الأسواق في شهر يونيو المقبل.



صورة توضيحية

إطلاق الوحدات المجددة من Galaxy Note 7 هي جزء من خطة سامسونج المؤلفة من ثلاث خطوات للتعامل مع التداعيات البيئية الناتجة عن عملية إستدعاء لمنتج كبير مثل Galaxy Note 7. وتشمل الخطوات الأخرى العمل مع بعض الشركات المتخصصة لإسترداد المعادن الثقيلة وإعادة تدوير الجهاز بشكل صحيح.

ويدعي التقرير الجديد بأن شركة سامسونج ستقوم بإطلاق الوحدات المجددة من Galaxy Note 7 في كوريا الجنوبية بحلول شهر يونيو المقبل. الشركة على ما يبدو تمتلك أربعة ملايين وحدة من Galaxy Note 7، وتخطط لبيع 10 في المئة منها على الأقل كوحدات خاضعة للتجديد في سوقها المحلي.