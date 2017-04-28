مبيعات الـiPhone الاولى تتراجع بسبب هواتف iPhone 7

هواتف آبل الجديدة قد عانت من تكرار التصميم وعدم تغييره

بعد صدور هواتف iPhone 7 في الأسواق، كنا قد سمعنا من خلال بعض التقارير بأن هذه الهواتف قد عانت من مبيعات أقل مما توقعته شركة آبل، وأن ذلك قد أدى إلى تقليل عملية إنتاج الهاتف، وبالذات في الدول النامية والأسواق غير الكبيرة، أما في سوق مثل الولايات المتحدة الأمريكية فهواتف آبل قد حافظت على شعبيتها الجارفة.





صورة توضيحية

اخر البيانات من CIRP أكدت بأن "هواتف آبل الجديدة قد عانت من تكرار التصميم وعدم تغييره". نسبة الأشخاص الذين انتقلوا من جهاز أندرويد إلى الآيفون7 وصلت إلى 10% فقط، وكانت أقل من نسبة المنتقلين لهواتف الجيل السادس من الآيفون. هذا يعني أن معظم المبيعات تأتي من عُشاق آبل المخلصين.