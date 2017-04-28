تحديث لهواتف Galaxy S8 لحل مشكلة DQA

مشكلة Device Quality Agent تبدأ بالظهور خلال كل 30 ثانية أو دقيقة بحيث تظهر رسالة خطأ تقول بأن "DQA يواصل التوقف

بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث مستعجل للهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 من أجل إصلاح مشكلة Device Quality Agent المعروفة إختصارًا بإسم DQA والتي عانى منها ملاك الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بمجرد تثبيت التحديث الأول الذي تم إصداره لكلا الهاتفين.



صورة توضيحية

في الأساس، مشكلة Device Quality Agent تبدأ بالظهور خلال كل 30 ثانية أو دقيقة بحيث تظهر رسالة خطأ تقول بأن "DQA يواصل التوقف"، وفي حالة إذا كنت لا تعلم ذلك بالفعل، فخاصية Device Quality Agent تقي جودة WiFi جيدة طوال أوقات الإستخدام.