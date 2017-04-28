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أخبار عربية وعالمية يوم الغضب: اصابات وعشرات حالات الاختناق في الضفة خلال مواجهات نصرة للأسرى

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يوم الغضب: اصابات بالرصاص الحي في الضفة
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يوم الغضب: اصابات وعشرات حالات الاختناق في الضفة خلال مواجهات نصرة للأسرى

اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الجيش، على مفرق بيتا جنوب نابلس

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-04-28 15:08:27 A A

أفادت مصادر صحفية فلسطينية أن "مواجهات انطلقت بين الشبان وقوات الجيش الاسرائيلي في عدة مناطق تماس مع القوات في محافظات الضفة. وامطرت القوات عشرات قنابل الغاز في مواجهات انطلقت بعد صلاة الجمعة تضامنا مع الاسرى في خيم الاعتصام في مدن وقرى ومخيمات الضفة".



رام الله
أصيب شاب بعيار ناري في رأسه والعشرات بحالات اختناق في مواجهات متواصلة مع القوات في مناطق تماس في محافظة رام الله والبيرة.
فقد أصيب شاب بعيار ناري خلال قمع مسيرة داعمة للأسرى في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق في مواجهات اندلعت بين متضامنين مع الأسرى بالقرب من سجن "عوفر" المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله، وعلى المدخل الغربي لبلدة سلواد شرق المحافظة.

نابلس
اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الجيش، على مفرق بيتا جنوب نابلس.
المواجهات اندلعت عقب صلاة الجمعة التي شارك بها مئات المواطنين دعما لإضراب الأسرى في سجون اسرائيل، والتي دعت إليها حركة فتح.
وأطلقت قوات الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه المواطنين فور انتهاء الصلاة، فيما رشق الشبان جنود القوات بالحجارة.

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