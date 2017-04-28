ريال مدريد يتوصل لإتفاق مع دي خيا لضمه الصيف المقبل بعقد حتى العام 2023

مانشستر يونايتد يعلم بأن دي خيا لن يستمر الموسم المقبل ليختار الإنجليزي جو هارت ليكون مكانه

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توصلت إدارة نادي ريال مدريد لإتفاق مع حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا من أجل إرتداء قميص الفريق إبتداءاً من الموسم القادم.



دافيد دي خيا

وحاول النادي الإسباني التعاقد مع دي خيا قبل عامين إلا أن إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي لويس فان جال وقف عائقاً أمام الصفقة بوضع شروط كبيرة، وفي الصيف الماضي أجل ريال مدريد الفكرة بسبب تألق الكوستاريكي كيلور نافاس الذي يعاني من إنخفاض مستوى هذا العام.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ريال مدريد توصل لإتفاق مع دي خيا لللإنتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو الصيف القادم بعقد يمتد حتى عام 2022 أو 2023، بجانب راتب سنوي يقدر بـ12 مليون يورو، بينما قام اللاعب بإخبار مانشستر يونايتد بنيته في الرحيل.

وأضافت الصحيفة الصادرة من العاصمة الإسبانية أن مانشستر يونايتد يعلم بأن دي خيا لن يستمر الموسم المقبل ليختار الإنجليزي جو هارت ليكون مكانه المعار من مانشستر سيتي إلى تورينو.