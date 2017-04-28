اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية ريال مدريد يتوصل لإتفاق مع دي خيا لضمه الصيف المقبل بعقد حتى العام 2023

رياضة وشباب

[X]
ريال مدريد يتوصل لإتفاق مع دي خيا لضمه
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ريال مدريد يتوصل لإتفاق مع دي خيا لضمه الصيف المقبل بعقد حتى العام 2023

مانشستر يونايتد يعلم بأن دي خيا لن يستمر الموسم المقبل ليختار الإنجليزي جو هارت ليكون مكانه

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-28 23:02:41 A A

توصلت إدارة نادي ريال مدريد لإتفاق مع حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا من أجل إرتداء قميص الفريق إبتداءاً من الموسم القادم.


دافيد دي خيا 

وحاول النادي الإسباني التعاقد مع دي خيا قبل عامين إلا أن إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي لويس فان جال وقف عائقاً أمام الصفقة بوضع شروط كبيرة، وفي الصيف الماضي أجل ريال مدريد الفكرة بسبب تألق الكوستاريكي كيلور نافاس الذي يعاني من إنخفاض مستوى هذا العام.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن ريال مدريد توصل لإتفاق مع دي خيا لللإنتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو الصيف القادم بعقد يمتد حتى عام 2022 أو 2023، بجانب راتب سنوي يقدر بـ12 مليون يورو، بينما قام اللاعب بإخبار مانشستر يونايتد بنيته في الرحيل.

وأضافت الصحيفة الصادرة من العاصمة الإسبانية أن مانشستر يونايتد يعلم بأن دي خيا لن يستمر الموسم المقبل ليختار الإنجليزي جو هارت ليكون مكانه المعار من مانشستر سيتي إلى تورينو.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مذكرات عشيقة سابقة الحلقة الثامنة كاملة | [380 قراءة]
2 ماوي و الحب الحلقة 24 مترجمة | [198 قراءة]
3 خاميس يبلغ مورينيو برغبته في الانتقال إلى مانشستر | [194 قراءة]
4 امنحني مشوارا آخر/ يوسف حمدان | [180 قراءة]
5 دالية الكرمل تفجع بوفاة الشابة عيناب حلبي | [158 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 الأطباء الصغار من الرملة يزورون مستشفى هعيمك | [0 مشاركة]
4 كفرمندا: شجار بالمفرقعات بين عشرات الشبان | [0 مشاركة]
5 جسر الزرقاء: إصابة شابين إثر تعرّضهما لاطلاق نار | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب