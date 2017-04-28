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أخبار محاكم وجنائيات القدس: اعتقال مشتبهين بعد ضبط كميات من المخدرات

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القدس والقضاء القدس: اعتقال مشتبهين بعد ضبط مخدرات
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القدس: اعتقال مشتبهين بعد ضبط كميات من المخدرات

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

في واقعة اخرى منفصلة تم القاء القبض على 3 مشتبهين بحيازة وتجارة المخدرات واستيرادها وذلك مع ضبط احدهم عائدا البلاد عبر مطار بن غوريون الجوي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 14:58:11 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في القدس وخلال نشاط للشرطة في سياق مناهضة آفة المخدرات وبما يشمل بيع وترويج شتى موادها تمكنت من احباط محاولتين لترويج وبيع المخدرات واستيراد مواد منها من الخارج حيث تخلل النشاط واقعتين منفصلتين متمكنة في احداها من القاء القبض على مشتبهين اثنين بالتجارة وبيع المخدرات داخل شقة سكنية وفي مخزن التابع لاحدهما بجنوب المدينة تم ضبط 9 كلغم من مواد الحشيش والمريحوانا وغيرها ومبلغ فاق 50 ألف شاقل نقدا المشتبه أنه من عائدات بيع المخدرات"، وفقا للبيان.


وأضافت السمري: "أضف وفي واقعة اخرى منفصلة تم القاء القبض على 3 مشتبهين بحيازة وتجارة المخدرات واستيرادها وذلك مع ضبط احدهم عائدا البلاد عبر مطار بن غوريون الجوي وفي ثنايا حقيبته 1.2 كلغم من مخدرات المريحوانا وبشقته في القدس تم لاحقا ضبط 2 كلغم أخرى من المريحوانا مع اعتقال المشتبهين الاثنين الأخيرين المستأجرين واياه وقاطنين معه في الشقة هناك والتحقيقات جارية وكل ذلك وسط تمديد فترة اعتقال 4 من ضمن مجمل 6 المعتقلين المشتبهين نهار اليوم الجمعة عدة ايام على ذمتها"، وفقا للبيان.

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