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ضبط بندقية مخبأة في منطقة مفتوحة في باقة الغربية

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم ضبط بندقية مخبأة في وكر هناك والتحقيقات جارية حتى التوصل للضالعين فيها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-28 14:59:47 A نشر: 2017-04-28 14:59:47 A