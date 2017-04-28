اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات ضبط بندقية مخبأة في منطقة مفتوحة في باقة الغربية

أخبار

[X]
المثلث الشمالي ضبط بندقية مخبأة في منطقة مفتوحة في باقة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ضبط بندقية مخبأة في منطقة مفتوحة في باقة الغربية

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم ضبط بندقية مخبأة في وكر هناك والتحقيقات جارية حتى التوصل للضالعين فيها

بدكوا تطيروا مع صاحب لنهائي UEFA دوري الأبطال كارديف 2017؟ شو رايكو حابين تسافروا مع صاحب الكو على.. الشغلة بسيطة كتييرة.. اضغطوا على الرابط وراح..
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 14:59:47 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "استمرارا لجهود الشرطة الرامية الى الحد من شتى مظاهر العنف والسلاح والجريمة تم مؤخرا وخلال نشاط للشرطة في منطقة مفتوحة بباقة الغربية في المثلث الشمالي تم ضبط بندقية مخبأة في وكر هناك والتحقيقات جارية حتى التوصل للضالعين فيها"، وفقا للبيان.


صورة من الشرطة

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 44 من مسلسل الغرفة 309 مترجمة | [446 قراءة]
2 الحلقة الرابعة من مسلسل العهد مترجمة | [288 قراءة]
3 التصدي لطائرة بعد دخولها الى منطقة الشمال من الاراضي | [262 قراءة]
4 شفاعمرو: الشرطة تحقق مع الحاضنات | [254 قراءة]
5 هبوعيل ابناء زلفة يفوز على ابناء مجد الكروم | [201 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تدهور صحي خطير على حالة الأسير مروان البرغوثي | [0 مشاركة]
2 اصابة شابين من طوبا في حادث طرق | [0 مشاركة]
3 الأطباء الصغار من الرملة يزورون مستشفى هعيمك | [0 مشاركة]
4 بلدية الناصرة للأسرى: معكم في نضالكم | [0 مشاركة]
5 نتنياهو: ليست لإسرائيل صديقة أفضل من أمريكا | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب