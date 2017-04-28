المثلث الشمالي ضبط بندقية مخبأة في منطقة مفتوحة في باقة
ضبط بندقية مخبأة في منطقة مفتوحة في باقة الغربية
المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:
تم ضبط بندقية مخبأة في وكر هناك والتحقيقات جارية حتى التوصل للضالعين فيها
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جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "استمرارا لجهود الشرطة الرامية الى الحد من شتى مظاهر العنف والسلاح والجريمة تم مؤخرا وخلال نشاط للشرطة في منطقة مفتوحة بباقة الغربية في المثلث الشمالي تم ضبط بندقية مخبأة في وكر هناك والتحقيقات جارية حتى التوصل للضالعين فيها"، وفقا للبيان.
صورة من الشرطة
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