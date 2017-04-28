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أخبار محليات اصابة متوسطة لشاب في حادث على شارع دير الاسد البعنة

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الشاغور اصابة شاب في حادث على شارع دير الاسد البعنة
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اصابة متوسطة لشاب في حادث على شارع دير الاسد البعنة

تم نقل الشاب الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-28 13:12:47 A A

وصل الى موقع العرب بيان من طاقم حيان، جاء فيه: "قامت طواقم حيان بتقديم العلاج لشاب في العشرينات من عمره وهو سائق دراجة نارية إثر تعرضه لحادث طرق على شارع دير الاسد - البعنة الرئيسي حيث وصفت اصابته بين الطفيفة والمتوسطة وتم نقله الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

 

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