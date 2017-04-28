اصابة متوسطة لشاب في حادث على شارع دير الاسد البعنة
تم نقل الشاب الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج
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وصل الى موقع العرب بيان من طاقم حيان، جاء فيه: "قامت طواقم حيان بتقديم العلاج لشاب في العشرينات من عمره وهو سائق دراجة نارية إثر تعرضه لحادث طرق على شارع دير الاسد - البعنة الرئيسي حيث وصفت اصابته بين الطفيفة والمتوسطة وتم نقله الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.
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