اصابة متوسطة لشاب في حادث على شارع دير الاسد البعنة

تم نقل الشاب الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج

وصل الى موقع العرب بيان من طاقم حيان، جاء فيه: "قامت طواقم حيان بتقديم العلاج لشاب في العشرينات من عمره وهو سائق دراجة نارية إثر تعرضه لحادث طرق على شارع دير الاسد - البعنة الرئيسي حيث وصفت اصابته بين الطفيفة والمتوسطة وتم نقله الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.