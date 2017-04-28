سامسونج تطلق تطبيقا جديدا للرد الآلي أثناء القيادة

يُذكر أن التطبيق لا يزال حاليًا في المرحلة التجريبية، وهو متاح فقط للمستخدمين في هولندا، ومن المقرر إطلاقه لعموم المستخدمين عبر متجر جوجل بلاي

أعلنت شركة سامسونج ، عن إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد يهدف إلى مساعدة المستخدمين على الرد على المكالمات والرسائل الواردة أثناء القيادة تلقائيًا.



صورة توضيحية

وقالت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان: "في السنوات الأخيرة، أضحى سائقو السيارات والدراجات النارية، الذين لا يركزون على الطريق، غالبًا بسبب الحديث أو التراسل من خلال الهاتف، واحدًا من الأسباب الرئيسية لحوادث الطريق".

ولحل هذه المشكلة، أطلقت سامسونج تطبيقها الجديد "الرد في الزحام" In-Traffic Reply، الذي يهدف إلى مساعدة السائقين على الرد على الرسائل دون الحاجة إلى تحويل انتباههم عن الطريق.

ووفقًا للشركة، فإن تطبيق In-Traffic Reply يقلل من الضغط الإجتماعي الذي يفرض على المستخدمين الرد على الرسائل أثناء القيادة من خلال إرسال ردود تلقائية للمكالمات والرسائل عندما يكون المستخدم منشغلًا بالقيادة.

يُذكر أن التطبيق لا يزال حاليًا في المرحلة التجريبية، وهو متاح فقط للمستخدمين في هولندا، ومن المقرر إطلاقه لعموم المستخدمين عبر متجر جوجل بلاي منتصف شهر أيار/مايو المقبل.