يوفنتوس يطمع في ضم ليمار وسيلفا ثنائي موناكو

يلعب ليمار في مركز الجناح الأيسر، وتألق كثيرًا هذا الموسم، وساهم بقوة في تصدر موناكو جدول الدوري الفرنسي، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة

يطمع نادي يوفنتوس الإيطالي في إقتناص صفقة مزدوجة من موناكو الفرنسي في نهاية الموسم، حيث تحدث فيدريكو باستوريلو، وكيل أعمال باتريس إيفرا، ظهير أيسر أولمبيك مارسيليا، مؤكدًا أن مسؤولي اليوفي أبدوا إهتمامًا شديدًا بضم ثنائي موناكو، برناردو سيلفا، وتوماس ليمار.



توماس ليمار ولاعبو موناكو

وأضاف باستوريلو، عبر صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "سيلفا وليمار لديهما موهبة كبيرة، لكنهما من نوعين مختلفين، أرى أن ليمار يناسب خطة 4-2-3-1 التي ينفذها ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس".

ويلعب ليمار في مركز الجناح الأيسر، وتألق كثيرًا هذا الموسم، وساهم بقوة في تصدر موناكو جدول الدوري الفرنسي، قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، إضافةً للتأهل للدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، وإزاحة فرق كبيرة مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وسيلعب موناكو مع اليوفي في نصف نهائي دوري الأبطال.

كما ارتبط اسم ليمار في تقارير صحفية أخرى بالانتقال إلى صفوف أندية أوروبية كبيرة، مثل: برشلونة، بايرن ميونيخ، ليفربول، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، وكذلك تشيلسي.