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فنانين فن عربي ميرفا قاضي ضيفة استثنائية في لهون وبس وقريبا في رمضان

فنانين

ميرفا قاضي ضيفة استثنائية في لهون وبس
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ميرفا قاضي ضيفة استثنائية في لهون وبس وقريبا في رمضان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-05-01 12:29:33 A A

حلت النجمة اللبنانية ميرفا القاضي ضيفة استثنائية في برنامج "لهون وبس" عبر شاشة "LBCI " تقديم الممثل والاعلامي هشام حداد وتميزت بحضورها الراقي وتواضعها الذي عودتنا عليه وعلى عفويتها.


ميرفا القاضي

كما بدأت تصوير مسلسل رمضاني جديد بعنوان "50 الف " من كتابة آية طيبا ، انتاج "Online Production " للمنتج زياد الشويري ، وإخراج دايفيد اوريان. 

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