ميرفا قاضي ضيفة استثنائية في لهون وبس وقريبا في رمضان
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حلت النجمة اللبنانية ميرفا القاضي ضيفة استثنائية في برنامج "لهون وبس" عبر شاشة "LBCI " تقديم الممثل والاعلامي هشام حداد وتميزت بحضورها الراقي وتواضعها الذي عودتنا عليه وعلى عفويتها.
ميرفا القاضي
كما بدأت تصوير مسلسل رمضاني جديد بعنوان "50 الف " من كتابة آية طيبا ، انتاج "Online Production " للمنتج زياد الشويري ، وإخراج دايفيد اوريان.
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