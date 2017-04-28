ميرفا قاضي ضيفة استثنائية في لهون وبس وقريبا في رمضان

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حلت النجمة اللبنانية ميرفا القاضي ضيفة استثنائية في برنامج "لهون وبس" عبر شاشة "LBCI " تقديم الممثل والاعلامي هشام حداد وتميزت بحضورها الراقي وتواضعها الذي عودتنا عليه وعلى عفويتها.





ميرفا القاضي



كما بدأت تصوير مسلسل رمضاني جديد بعنوان "50 الف " من كتابة آية طيبا ، انتاج "Online Production " للمنتج زياد الشويري ، وإخراج دايفيد اوريان.